Calciomercato Fiorentina – Affari e trattative 9 settembre (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Calciomercato Fiorentina ha vissuto ieri la giornata dell’ufficialità di Bonaventura, ma si continua a pensare anche alla punta ed un’eventuale ritorno di Borja Valero. Bonaventura ufficiale: le sue prime dichiarazioni Giacomo Bonaventura è arrivato a Firenze. In una clinica del centro città, il trequartista ha svolto ieri le visite mediche. Accolto dal dirigente ed ex calciatore Dario Dainelli, si sottoposto ai test medici e oggi apporrà la firma su un biennale da 1.8 milioni con la Fiorentina. Intanto ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da viola: “Un saluto a tutti i tifosi, Forza Fiorentina!” Borja Valero aspetta un segnale Borja Valero sta aspettando un segnale dalla Fiorentina per ritornare a vestire la maglia viola. Il centrocampista da ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Calciomercato #Fiorentina, si lavora per il ritorno di #BorjaValero: la situazione - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, è fatta per #Bonaventura - DiMarzio : #Fiorentina, incontro nei giorni scorsi fra la dirigenza e #Raiola - Fiorentinanews : Il sogno #Milik oppure si resta con #Vlahovic e #Cutrone: è questa la linea di #Pradè per il mercato in attacco?… - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Fumata bianca per il passaggio del centrocampista Bryan #Dabo al #Benevento, che cede alla #Fiorentina il promettente terzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Fiorentina Fiorentina: due club su Pezzella Calciomercato.com Calciomercato: Fiorentina, caccia al bomber, Piatek insidia Higuain

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilit ...

Calcio, per Zaniolo un verdetto crudele: un’altra rottura del crociato otto mesi dopo la prima

Non è la prima prova dura, ma non sarà neanche l'ultima, per il ragazzino che venne scartato dalla Primavera della Fiorentina e smistato dall'Inter come un pacco postale per arrivare alla cifra ...

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilit ...Non è la prima prova dura, ma non sarà neanche l'ultima, per il ragazzino che venne scartato dalla Primavera della Fiorentina e smistato dall'Inter come un pacco postale per arrivare alla cifra ...