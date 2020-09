Calcio: Udinese, Sierralta ceduto al Watford (Di mercoledì 9 settembre 2020) L'Udinese ha ceduto a titolo definitivo Francisco Sierralta al Watford, l'altra formazione di proprietà della famiglia Pozzo, appena retrocessa in Championship, la seconda divisione inglese. Il ... Leggi su corrieredellosport

bomberluigi82 : RT @Pistogolblasta2: L'#Udinese spende €20M per prendere #Mandragora. L'#Inter spende €20M per prendere #Eriksen, #Sanchez e #Vidal. La p… - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Udinese, Bluenergy Group retro-sponsor anche nel 2020/21: Bluenergy Group, multiutility friulan… - UdineseTV : Bluenergy Group e Udinese Calcio ancora insieme nella stagione 2020/2021 - - sportli26181512 : Udinese, Sierralta saluta: è del Watford: Il difensore cileno, arrivato in Italia tre anni fa, ha avuto anche esper… - Udinese_1896 : ?? Bluenergy e Udinese Calcio per il quarto anno consecutivo insieme in @SerieA ? Rinnovata la partnership per la s… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Udinese Udinese: rinnovata la partnership con Blue Energy | Udinese Blog Udinese Blog Sorteggio Tabellone Coppa Italia 2020/2021: accoppiamenti e date

Calendario e tabellone Coppa Italia 2020/2021 – Ecco il tabellone della Coppa Italia 2020/2021: andiamo a scoprire assieme gli accoppiamenti e le partite. Il torneo inizierà il 23 settembre con il Pri ...

Calcio: Udinese, Sierralta ceduto al Watford

L'Udinese ha ceduto a titolo definitivo Francisco Sierralta al Watford, l'altra formazione di proprietà della famiglia Pozzo, appena retrocessa in Championship, la seconda divisione inglese. Il difens ...

Calendario e tabellone Coppa Italia 2020/2021 – Ecco il tabellone della Coppa Italia 2020/2021: andiamo a scoprire assieme gli accoppiamenti e le partite. Il torneo inizierà il 23 settembre con il Pri ...L'Udinese ha ceduto a titolo definitivo Francisco Sierralta al Watford, l'altra formazione di proprietà della famiglia Pozzo, appena retrocessa in Championship, la seconda divisione inglese. Il difens ...