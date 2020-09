Bambino di 4 anni investito da un'auto mentre va in bicicletta (Di mercoledì 9 settembre 2020) Arezzo, 9 settembre 2020 - Un Bambino di 4 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un'auto mentre andava in bicicletta , questa mattina ad Arezzo in via degli Ubertini. Soccorso dai ... Leggi su lanazione

chetempochefa : “Ai tempi, non ero sposata e non potevo adottare. Così ho pensato all’affido. Avevo l’idea di accompagnare un bambi… - chetempochefa : “5 anni fa la morte di #AlanKurdi. #Savethechildren: 200 mila minori come lui in fuga. Era l'estate del 2015: lo sc… - la_Biennale : #BiennaleCinema2020 #Venezia77 #Padrenostro @pfavino: “I film sugli anni di piombo sono molti e molto belli. La nos… - zazoomblog : Bambino di 4 anni investito da unauto mentre va in bicicletta - #Bambino #investito #unauto #mentre - alex50va : RT @Marco_dreams: Io non so che tipo di situazione pericolosa possa aver creato un bambino autistico di 13 anni che rifiuta di stendersi a… -