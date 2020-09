Anna Ascione: chi è la fidanzata di Gennaro Mauro di Temptation Island 8 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si chiama Anna Ascione, ha 26 anni ed insieme a Gennaro andrà a formare la terza coppia di Temptation Island, in partenza per la sua ottava stagione proprio questa sera in prima serata. Anna, fidanzata con Gennaro da ormai 6 anni, ha contattato per prima il programma per mettere alla prova l'amore che la unisce al suo ragazzo, un amore anche costellato da tira-e-molla non da poco, che più volte hanno fatto dubitare la giovane Anna sul futuro della sua relazione.Cosa sappiamo di lei al momento? Essendo molto giovane, Anna non ha ancora una carriera avviata, ma possiamo dirvi tuttavia che sia già laureata. Dopo aver concluso gli studi presso l'Istituto Tecnico Pantaleo di Torre del Greco, sua ... Leggi su blogo

