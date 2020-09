Alberto Zangrillo: «Sul ‘virus morto’ ho fatto mea culpa, ma discoteche non andavano riaperte» (Di mercoledì 9 settembre 2020) «La definizione del virus ‘clinicamente morto’, sulla quale ho fatto mea culpa, è stata ‘un’espressione stonata’. Ho sbagliato nel modo, però il concetto rimane. E c’è un Comitato tecnico scientifico che aveva gli strumenti per dire che le discoteche non andavano riaperte». Così il professor Alberto Zangrillo, medico personale del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e primario di Terapia intensiva del San Raffaele di Milano, in collegamento al programma di Rai 3 #Cartabianca. leggi anche l’articolo —> Silvio Berlusconi: «Lotto contro malattia infernale, molto brutta. Io con carica virale record…» Alberto Zangrillo: ... Leggi su urbanpost

