**Turismo: Franceschini, ‘tornerà a dati pre covid solo nel 2023** (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set. (Adnkronos) – “La previsione, al momento, è che i visitatori internazionali pernottanti diminuiranno del 58% nel 2020”. Lo dice il ministro dei Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, nel corso di un’audizione nella commissione Industria del Senato. “La previsione che fa la nostra agenzia nazionale per il turismo- aggiunge- è che si tornerà ai dati del 2019, con una leggera crescita nel 2023. Speriamo, ci siano le condizioni per accelerare Il ritorno a questi numeri”.L'articolo **Turismo: Franceschini, ‘tornerà a dati pre covid solo nel 2023** CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Turismo, Franceschini: situazione preoccupante, speriamo di accelerare ritorno a dati 2019

Roma, 8 set. (askanews) - È on line il bando per accedere al fondo da 10 milioni di euro per il sostegno alla piccola editoria, istituito dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turis ...

Tagli del 70% al Taormina film Festival, la deputata catanese Paxia (M5S) interroga il ministro

TAORMINA. Una interrogazione al ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini, “per fare chiarezza” sul taglio del 70% dei contributi ministeriali al Taormina film fe ...

