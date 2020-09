Turi su Test Sierologici: Diamo La Possibilità di Effettuarli a Scuola (Di martedì 8 settembre 2020) Il segretario generale di Uil Scuola, Pino Turi, parla di Test Sierologici a Adnkronos. In merito ai pochi Test Sierologici effettuati sul personale scolastico, risponde: “A me non risulta che ci siano docenti che si rifiutano, è interesse loro avere una certificazione. Piuttosto, Diamo la possibilità alle scuole di organizzarsi in modalità meno confuse e pasticciate“. “I Test siano effettuati dalle Asl a Scuola. E ci sia una regia” aggiunge. Poi ricorda: “Siamo bravi a scrivere le norme ma la realtà è totalmente diversa dalla immaginazione. Quando è stato chiesto ai docenti di sottoporsi ai Test le scuole erano ... Leggi su youreduaction

Riapertura scuole, contratto ed altri “temi caldi”: intervista a Pino Turi

Dubbi, incertezze, timori contraddistinguono la riapertura delle scuole. Sul tema del rientro in aula e su altre tematiche come ad esempio il corretto rapporto tra Ministero e parti sociali abbiamo vo ...

