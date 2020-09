Terelle, si finge avvocato e truffa un anziano: una volta scoperto tenta la fuga (Di martedì 8 settembre 2020) I militari della Stazione Carabinieri di Cassino, unitamente a quelli della Sezione Radiomobile della Compagnia, traevano in arresto nella flagranza dei reati di truffa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e sostituzione di persona, M.G., 43enne, residente a Napoli, già censito in Banca Dati per analoghi reati. L’uomo nella tarda mattinata di ieri contattava telefonicamente l’anziana vittima residente nel piccolo comune di Terelle, pensionato, qualificandosi quale avvocato del foro di Cassino e riferendogli che il figlio aveva investito una donna, ricoverata in gravi condizioni presso il locale ospedale, motivo per il quale era necessaria la somma di 2.000 euro per evitare l’arresto. Dopo la telefonata, il truffatore si presentava presso l’abitazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta

