Tangenziale di Napoli, chiusa l'uscita Arenella: i dettagli (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La stazione Arenella della Tangenziale di Napoli sarà chiusa per una notte a causa di lavori notturni nella galleria. Infatti, per consentire attività di ispezione della galleria di svincolo Arenella, previste in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle ore 21 di giovedì 10 alle ore 7 di venerdì 11 settembre, sarà chiusa la stazione di Arenella, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Pozzuoli e Capodichino/autostrade. Autostrade consiglia di utilizzare come alternativa le seguenti stazioni: in entrata e in uscita per chi proviene da Pozzuoli, Camaldoli; in uscita per chi proviene da Capodichino/autostrade, Zona

