Supercoppa A1 2020, Trevisto-Trento 91-67: cronaca e tabellino (Di martedì 8 settembre 2020) La De’Longhi Treviso conquista la prima vittoria nella Supercoppa A1 2020 nella quarta giornata della fase a gironi. Al PalaVerde i padroni di casa hanno sconfitto con un netto 91-67 la Dolomiti Energia Trentino vendicando lo stop di pochi giorni fa. Una partita dominata per larghi tratti da Treviso, guidata dai 18 punti di Carroll e dai 17 di Logan. Williams è il miglior marcatore di Trento con 15 punti. Supercoppa A1 2020: RISULTATI E CLASSIFICHE La cronaca – Fin dai primi minuti Treviso si porta in vantaggio, con il primo allungo che arriva grazie alla tripla di Logan per il 14-9. Nel finale di primo quarto si scatena poi Imbro, che risponde al parziale ospite di Browne e con la tripla del 27-16 fissa il parziale dei primi dieci minuti. Nel secondo quarto ... Leggi su sportface

