Scuola, test sierologici a campione sugli studenti", l'annuncio della ministra Azzolina (Di martedì 8 settembre 2020) "I test sierologici ci sono, e tanto personale scolastico lo sta facendo. Ma non è pensato solo per loro. I test sierologici verranno fatti a campione anche sugli studenti perché serve a proteggere un po' tutti. Perché, ripeto, il rischio zero non esiste". Ad annunciarlo la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, rispondendo alle domande davanti alla commissione Istruzione del Senato. La ministra ha poi aggiunto: "Abbiamo letto, in questi ultimi giorni, racconti ingiusti a carico della Scuola. Titoli che fanno riferimento a docenti che non volevano sottoporsi al test sierologico, che non volevano svolgere i percorsi di integrazione ... Leggi su iltempo

AGI - Pochi giorni e si riapriranno le aule scolastiche in tutta Italia, dopo i lunghi mesi di stop. L'emergenza Covid ha cambiato radicalmente le modalità con cui si starà in classe, e tra la paura d ...

