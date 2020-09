Recovery Fund, quei progetti vecchi di anni piovuti sulle scrivanie dei ministri (Di martedì 8 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie dell’8 settembreSi parla di 500, addirittura 600 progetti consegnati (ma da chi?) sulle scrivanie dei ministri che si stanno occupando del Recovery Fund. Ora, va bene che abbiamo tutti lavorato in smart working durante il lockdown per il Coronavirus, va bene che la creatività degli italiani è nota in tutto il mondo, ma davvero crediamo che tutti questi progetti siano nati negli ultimi sei mesi con il pensiero rivolto alle necessità strategiche del nostro Paese e della ricostruzione della società dopo l’epidemia e la crisi economica? In questi mesi ci siamo resi conto, spesso sulla nostra pelle, che la casa in cui viviamo, la scuola dove mandiamo i nostri figli, gli uffici dove ... Leggi su open.online

