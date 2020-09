Raoul Bova, il prima e dopo con i figli (ormai) grandi (Di martedì 8 settembre 2020) «Ancora tra le mie braccia». Le poche parole, suggellate da un cuore rosso, sono state scelte per accompagnare una foto malinconica, di figli ormai grandi stretti alle spalle del papà. Raoul Bova, che ha pubblicato una vecchia foto di famiglia, insieme ai ragazzi avuti da Chiara Giordano, ha voluto ricreare uno scatto pressoché identico, chiedendo ad Alessandro Leon, vent’anni, e Francesco, diciannove, di stringersi nuovamente a lui. Leggi su vanityfair

claudiocarmina3 : A questo punto apro un nuovo profilo, piazzo una foto di un bel giovanotto, simil Raoul Bova..., mi dico nativo di… - LucaOfFriends : @gladian @Rossfaccin @mgmaglie Totò Eduardo De Filippo Alberto Sordi Vittorio De Sica Nino Manfredi Ugo Tognazzi Gi… - SamaRosa70 : @PusJordan @Corriere No, agli italiani fanno sempre fare il migrante che parla in dialetto...Vedi Raoul Bova - giacomosinatra3 : @Lillylabionda Scusami secondo il mio personale è unico pensiero non credo che lui era Dio in persona da quello che… - ItaliaRai : 'La partita del cuore'quattro squadre e quattro capitani: Gianni Morandi, Raoul Bova, Salmo, Alessandra Amoroso. S… -

Ultime Notizie dalla rete : Raoul Bova Raoul Bova, il prima e dopo con i figli (ormai) grandi Vanity Fair.it Venezia ’77, Rocio sfila senza Raoul. E la Incontrada splende in rosso

Quinta giornata per la Mostra del Cinema di Venezia e, come sempre, gli occhi, oltre che sulle opere in gara, sono tutti puntate sul red carpet. Ad attirare l’attenzione ci hanno pensato Rocio Munoz M ...

I migliori articoli di oggi

Che suonino le cornamuse, o le nacchere se preferite. A Venezia 77 arriva Rocío Muñoz Morales ed è subito trend alert. L'attrice spagnola sbarca al Lido e prima di raggiungere la Campari Lounge non si ...

Quinta giornata per la Mostra del Cinema di Venezia e, come sempre, gli occhi, oltre che sulle opere in gara, sono tutti puntate sul red carpet. Ad attirare l’attenzione ci hanno pensato Rocio Munoz M ...Che suonino le cornamuse, o le nacchere se preferite. A Venezia 77 arriva Rocío Muñoz Morales ed è subito trend alert. L'attrice spagnola sbarca al Lido e prima di raggiungere la Campari Lounge non si ...