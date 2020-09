Pallata a una giudice di linea, Djokovic perde 260.000 dollari (Di martedì 8 settembre 2020) Il tennista serbo è fuori dagli Us Open. Novak Djokovic ha colpito un giudice di linea con una Pallata! NEW YORK – Incredibile quanto successo a Flushing Meadows: Novak Djokovic è stato squalificato dagli Us Open al quarto turno durante la gara contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Djokovic squalificato dagli Us Open Il numero uno del mondo Novak Djokovic, nel corso della gara valida per il quarto turno del torneo del Grande Slam, ha scagliato un pallina contro i teloni colpendo una giudice di linea. Inevitabile per il serbo la squalifica. Novak DjokovicUno smacco per il serbo Un gesto grave e pesante dal punto di vista sportivo: con l’assenza di Roger Federer e del campione ... Leggi su newsmondo

Poi si scusa con un post sui social

Il precedente. Quando Shapovalov fu squalificato per la pallata all’arbitro

All’indomani della squalifica di Novak Djokovic, tutto il mondo del tennis sta ancora discutendo di quanto accaduto sull’Arthur Ashe. Una decisione ritenuta giusta da tutti i suoi colleghi, interpella ...

