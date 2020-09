One Night in Miami, la recensione: grandi icone illuminate da una notte nera (Di martedì 8 settembre 2020) La recensione di One Night in Miami: Regina King esordisce alla regia con un film incisivo, capace di raccontare un momento decisivo della lotta per i diritti civili degli afroamericani. Alcuni film hanno un merito che va oltre il film stesso. Quel pregio è il tempismo. La capacità in-volontaria di intercettare un sentimento collettivo, di affrontare un tema delicato tornato alla ribalta e portarlo sul grande schermo con grande incisività. Apriamo la nostra recensione di One Night in Miami immaginando che per il suo esordio alla regia (al cinema) Regina King avrebbe fatto volentieri a meno della dote del tempismo. E invece la sua convincente e appassionata opera prima si conficca in una ferita appena riaperta. O meglio: una ferita che non si è mai chiusa ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? One Night in Miami, la recensione: grandi icone illuminate da una notte nera - giorgiobigi1 : Phil Collins - One more night (traduzione italiano) - mymovies : One Night in Miami, il resoconto di un incontro immaginario tra quattro grandi figure black. Fuori concorso a… - SaraMichelotti3 : Ho scritto di One night in Miami, non è stato semplice lo ammetto - tuttoteKit : Recensione One Night in Miami: la notte che cambiò tutto, diretto da Regina King #OneNightInMiami #ReginaKing… -