Nuovo maxi cratere scoperto in Siberia: accade sempre più spesso, le cause (Di martedì 8 settembre 2020) Una nuova gigantesca voragine, profonda 30 metri e larga 20, quasi perfettamente simmetrica, è stata scoperta di recente in modo casuale da una troupe televisiva russa che ha sorvolato l’area. Già dal 2013 si sono avvistate nella remota regione russa altre otto cavità di questo tipo. Da tempo si monitora il fenomeno. Il primo buco profondo era stato individuato nei pressi di un giacimento di petrolio nella penisola di Yamal, nel Nord-ovest Siberiano. Non è dato sapere per certo come si formino questi crateri e nemmeno quanti ne esistano di preciso. Non c’è certezza sull’origine di questi crateri, ma tra gli scienziati c’è una teoria dominante. La voragine si forma dopo un’esplosione dovuta a un accumulo di gas, tra cui il metano, sotto al permafrost. Si tratta di un terreno dove il ... Leggi su meteogiornale

