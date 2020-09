New York, sparatoria a Brooklyn: ferito un bambino di 6 anni (Di martedì 8 settembre 2020) A New York, nel quartiere di Brooklyn, si è verificata una sparatoria che ferito cinque persone tra cui un bambino di sei anni durante la festa dello J’ouvert. A New York si è verificata una sparatoria che ha ferito cinque persone tra cui un bambino di 6 anni. È accaduto durante le celebrazione dello J’ouvert, … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

ilpost : Negli Stati Uniti un uomo afroamericano è morto asfissiato dopo essere stato incappucciato dalla polizia - SkyTG24 : Una #rissa scoppiata in fase di imbarco tra due donne ha ritardato la partenza di un volo dall'aeroporto #LaGuardia… - repubblica : Usa, afroamericano assassinato dalla polizia a Washington, E a New York incappucciato e asfissiato [aggiornamento d… - CPelletierTW : RT @Memoire2cite: Un tunnel de New York, la POLICE Circa 1950 ' s - 111hero1112 : RT @Memoire2cite: Un tunnel de New York, la POLICE Circa 1950 ' s -