Mulino Bianco, torna la raccolta punti della nostra infanzia (Di martedì 8 settembre 2020) Chi non ricorda con affetto le interminabili raccolte punti del Mulino Bianco e la gioia infinita quando finalmente la tessera gialla veniva riempita di “spighe” e la si poteva spedire per ricevere il prezioso regalo? Ebbene, a distanza di poco più di 40 anni, è tornata la storica tessera del 1978 per vincere il “Coccio del Mulino Bianco”, quello color crema con il disegno del Mulino sopra, uguale a quello di quando eravamo bambini. Regolamento Come allora, bisogna ritagliare 30 “spighe” e “mezze spighe” dalle confezioni di biscotti, grissini e fette biscottate del Mulino Bianco, per poi consegnare la preziosa raccolta al proprio negoziante e ... Leggi su iodonna

irenepuzzo : RT @eliscrivecose: Però mi raccomando, giornalisti e tutti, prodigatevi a dire che la matrice razzista va assolutamente esclusa perché sia… - _neardeath : RT @eliscrivecose: Però mi raccomando, giornalisti e tutti, prodigatevi a dire che la matrice razzista va assolutamente esclusa perché sia… - greenvloloxhs : RT @eliscrivecose: Però mi raccomando, giornalisti e tutti, prodigatevi a dire che la matrice razzista va assolutamente esclusa perché sia… - ila_ariana : RT @eliscrivecose: Però mi raccomando, giornalisti e tutti, prodigatevi a dire che la matrice razzista va assolutamente esclusa perché sia… - PancakeItaliano : RT @eliscrivecose: Però mi raccomando, giornalisti e tutti, prodigatevi a dire che la matrice razzista va assolutamente esclusa perché sia… -

Ultime Notizie dalla rete : Mulino Bianco Barilla, c'era una volta la raccolta punti Mulino Bianco - InformaCibo InformaCibo Toro, in quindici sul mercato: anche Zaza in vendita

TORINO - I tormenti di Vagnati fanno rima con le pressioni di Cairo. Più Urbano punta il dito, più l’altro si ritrova spinto nell’angolo. Tutti uguali i presidenti. Qualcuno è anche più uguale degli a ...

Coccio o Biscotazza? Mulino Bianco lancia la nuova Collection, tra ...

Con la sua nascita, a metà degli negli anni Settanta, Mulino Bianco ha segnato una rivoluzione della colazione all’italiana, da pasto solo per bambini a rito che ormai accomuna 9 italiani su 10. Con i ...

TORINO - I tormenti di Vagnati fanno rima con le pressioni di Cairo. Più Urbano punta il dito, più l’altro si ritrova spinto nell’angolo. Tutti uguali i presidenti. Qualcuno è anche più uguale degli a ...Con la sua nascita, a metà degli negli anni Settanta, Mulino Bianco ha segnato una rivoluzione della colazione all’italiana, da pasto solo per bambini a rito che ormai accomuna 9 italiani su 10. Con i ...