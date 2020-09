Meteo Roma del 08-09-2020 ore 06:10 (Di martedì 8 settembre 2020) Meteo bene ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo prevalentemente stabile asciutto su tutte le regioni ma con locali nudi al mattino sulle pianure qualche addensamento sulle Alpi al centro intera giornata caratterizzata da stabilità atmosferica su tutte le regioni in sala no qua numerosità informazioni sui rilievi nelle ore pomeridiane al sud bel tempo nella prima parte della giornata peggioramento al pomeriggio sui rilievi di Calabria e isole maggiori con temporali sparsi migliora in serata temperature in aumento specie al centro-nord le previsioni del tempo sono a cura del centro Meteo italiano Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Leggi su romadailynews

