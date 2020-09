Mattarella, “La pandemia ha allargato in molti contesti il divario sociale e digitale” (Di martedì 8 settembre 2020) Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata internazionale dell’Alfabetizzazione. Nella Giornata internazionale dell’Alfabetizzazione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo messaggio, ha parlato di una sfida che impegna “le diverse comunità nei confronti di tutte le generazioni“. Giornata internazionale dell’Alfabetizzazione, il messaggio di Mattarella Il Presidente della Repubblica ha approfondito il tema della Giornata internazionale dell’Alfabetizzazione del 2020, che ovviamente riguarda anche la situazione legata all’emergenza coronavirus. “La Giornata internazionale, istituita dall’Unesco, è incentrata, quest’anno, sull’insegnamento e l’apprendimento nella crisi ... Leggi su newsmondo

