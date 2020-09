Mancini non ha dubbi: «Zaniolo sarà pronto per l’Europeo» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roberto Mancini non ha dubbi e aspetta Nicolò Zaniolo per l’Europeo 2021: queste le parole del ct dell’Italia A margine di un evento tenutosi a Pescara dedicato a Gabriele D’Annunzio, Roberto Mancini ha parlato di Nicolò Zaniolo e delle speranze di vederlo all’Europeo. Le parole del ct azzurro riportate da gazzetta.it. Zaniolo – «Al di là dell’infortunio, speriamo che possa recuperare in fretta: comunque è un ragazzo giovane e sarà pronto per gli Europei». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

