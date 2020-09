Le responsabilità personali e le colpe della società (Di martedì 8 settembre 2020) Bicipiti in bella mostra. Culto per la violenza e l’aggressività. Belle donne o, meglio, vamp fatali e siliconate. Auto potenti. Easy money e bella vita. La biografia dei mostri che hanno ucciso il povero Willy Monteiro Duarte vale più di un trattato di antropologia. Un immaginario e una estetica inequivocabili, egemonica e dominante, reiterata dalla moda al cinema, dall’industria culturale tutta. E che ha una genesi precisa: la società del capitalismo antropologico. Quando l’economia coinvolge la coscienza e il privato e diventa un sistema di produzione innanzitutto degli immaginari. La società borghese del Novecento era quella del decoro e delle buone maniere. Aggressività e bullismo erano confinati alle classi pericolose, i cui comportamenti suscitavano riprovazione, e incanalati nello sport, che si svolgeva in club ... Leggi su huffingtonpost

