L’Arabia Saudita verso la normalizzazione con Israele? (Di martedì 8 settembre 2020) A quasi un mese di distanza dallo storico accordo di pace del 13 agosto tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, che ha consacrato lo svelamento ufficiale al pubblico mondiale del sodalizio arabo-israeliano in chiave antiturca e anti-iraniana, si registra un aumento significativo del fermento sociale e politico in tutti quei Paesi dell’area Medio Oriente e … L’Arabia Saudita verso la normalizzazione con Israele? InsideOver. Leggi su it.insideover

