La mia terra colpita al cuore. Ancora una volta. (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Lorenzello (Bn) – Ci sono momenti nei quali scrivere è più complicato. Momenti nei quali l’equilibrio e la moderazione che si richiede a chi è chiamato a svolgere la nostra delicata professione, rischiano – semplicemente – di “andare a farsi benedire”. Questo è uno di quei momenti. Da ore, ormai, i social sono intasati di immagini e video che ritraggono il Monte Erbano avvolto dalle fiamme. Per noi abitanti della Valle del Titerno il rapporto con la montagna ha un che di filiale. Le nostre sentinelle, i nostri baluardi, una cintura di roccia che la natura ha voluto regalarci quasi a voler preservare e difendere la nostra secolare identità. Nella nostra lingua, così dura e arcigna, Monte Erbano diventa “Muntr’uan”. Un lemma quasi impronunciabile per chi non ... Leggi su anteprima24

MARCOCARTA85 : Dedico questi scatti alla mia amata terra di #Sardegna. Una regione umile, unica e ferita. Il mio augurio per te è… - MARCOCARTA85 : Allontanandomi dalla mia costa il magone si fa più grande ad ogni metro. km dopo km. ...E quasi muoio nel vederti d… - sigma_tao : @happyanto64 @GuidoCrosetto - Martinabarbar10 : RT @lisadagliocchib: Si è diffusa intorno a me la pace e la gioia E so che la mano di Dio è la promessa della mia, E so che lo spirito di… - aledorf : ARIENZO ELEZIONI 2020: INTERVISTA A VINCENZO CRISCI TERRA MIA. -

Ultime Notizie dalla rete : mia terra La mia terra colpita al cuore. Ancora una volta. anteprima24.it Willy Monteiro Duarte, un video incastra i fratelli Bianchi

Artena Colleferro si chiude in un giorno di lutto e il sindaco viene convocato a Roma dal prefetto Matteo Piantedosi per un vertice straordinario con le forze dell’ordine per analizzare quello che suc ...

Omicidio Willy, il fratello degli arrestati: "Chiedo perdono per loro, ma non hanno dato il calcio mortale"

"Io non ho colpe, ma chiedo perdono per la morte di Willy. Se servisse, se potesse restituire loro il figlio, andrei dai genitori di Willy e mi farei linciare. Darei la mia vita per quella di Willy".

Artena Colleferro si chiude in un giorno di lutto e il sindaco viene convocato a Roma dal prefetto Matteo Piantedosi per un vertice straordinario con le forze dell’ordine per analizzare quello che suc ..."Io non ho colpe, ma chiedo perdono per la morte di Willy. Se servisse, se potesse restituire loro il figlio, andrei dai genitori di Willy e mi farei linciare. Darei la mia vita per quella di Willy".