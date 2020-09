Kolarov all'Inter, ufficiale. L'agente: 'Conte ha pesato nella scelta' (Di martedì 8 settembre 2020) Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter, è ufficiale. Il terzino serbo ha firmato il contratto che lo lega al club nerazzurro per il prossimo anno con opzione per una seconda stagione. "C'è molta ... Leggi su gazzetta

marcoconterio : ?? Domani il giorno di #Kolarov all'#Inter. Sbloccato il passaggio del serbo dalla #Roma in nerazzurro. Arriverà a M… - DiMarzio : #Calciomercato - All’uscita dalla sede, l’agente #Lucci commenta l’operazione #Kolarov - FcInterNewsit : VIDEO - Kolarov, visite all'Humanitas terminate. Ora non resta che la firma - emersin6 : RT @romanewseu: Roma, ufficiale: #Kolarov ceduto a titolo definitivo all'#Inter #ASRoma #Romanewseu - marifcinter : UFFICIALE - Kolarov all’Inter per 1,5 milioni di euro. L’accordo prevede anche il riconoscimento di una cifra vari… -