Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning disponibile da oggi (Di martedì 8 settembre 2020) Il tuo destino è nelle tue mani. Fai ritorno a Faelands e plasma il tuo destino come vuoi. Scopri i segreti di Amalur e salva un mondo lacerato da una guerra feroce. Dalle menti dell’autore di bestseller R.A. Salvatore, il creatore di Spawn Todd McFarlane e il lead designer di Elder Scrolls IV: Oblivion Ken Rolston, arriva Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Rimasterizzato con una grafica straordinaria e un gameplay raffinato, Re-Reckoning offre combattimenti RPG intensi e personalizzabili all’interno di un vasto mondo di gioco.Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning è ora disponibile per PC, Xbox One ™ e PlayStation®4. Le avventure ad Amalur continueranno nel 2021 con una nuovissima ... Leggi su gamerbrain

