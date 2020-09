Inghilterra, Trippier e Ings si scontrano in allenamento: entrambi fuori causa per match di Nations League (Di martedì 8 settembre 2020) Curioso infortunio per il difensore Kieran Trippier e l'attaccante Danny Ings nel corso dell'ultimo allenamento con l'Inghilterra. I due si sono "fatti fuori" a vicenda e saranno costretti a saltare il match odierno di Nations League contro la Danimarca.Inghilterra: scontro fatale tra i due compagni di squadracaption id="attachment 1018657" align="alignnone" width="409" Trippier Ings/captionLa Nazionale dei Tre Leoni dovrà fare a meno dell'esterno dell'Atletico Madrid e dell'attaccante del Southampton a causa di uno scontro nel corso del recente allenamento. I due si stavano sfidando durante un esercizio ma sono stati vittima di uno scontro fortuito che li ha ... Leggi su itasportpress

