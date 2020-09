"Il Gusto dei Guidi": sabato a Poppi verrà decretato il vino vincitore (Di martedì 8 settembre 2020) sabato 12 settembre 2020 torna nel Castello di Poppi, AR, " Il Gusto dei Guidi" , evento nato nel 1996 come manifestazione espositiva e di divulgazione del panorama enologico toscano. Dal 2006 il ... Leggi su lanazione

