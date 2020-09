Harry e Meghan Markle restituiscono 2,4 milioni di sterline per Frogmore Cottage (Di martedì 8 settembre 2020) Frogmore Cottage, la residenza londinese dei duchi di Sussex sfoglia la gallery I tabloidi britannici, come il Daily Mail, hanno subito titolato: Grazie Netflix. Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno deciso di chiudere i conti con il fisco britannico pagando i 2,4 milioni di sterline pagati dai contribuenti britannici per la ristrutturazione della residenza di Frogmore Cottage donata come regalo di nozze dalla regina Elisabetta. I due da tempo avevano ... Leggi su iodonna

