Grandola e Uniti, ticket per raccogliere i funghi come in Svizzzera (Di martedì 8 settembre 2020) stato istituito un pedaggio di cinque euro per percorrere in auto la strada che dalla località Spin sale fino alla Val Sanagra, a Leveja e Pisnera che per i loro boschi sono un po' il paradiso dei ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Grandola Uniti Cade nel dirupo cercando funghi - LaProvincia.it/COMO - Cronaca, Como La Provincia di Como Cade nel dirupo

Intervento del Soccorso alpino, nella mattinata di ieri, nella zona dell’Alpe Erba, in territorio di Grandola ed Uniti. Alle 10 è scattato l’allarme per una persona caduta in quota e una squadra di vo ...

Lago Ceresio, la meta ideale per chi ama la bici e il trekking

Conosciuto anche come Lago di Lugano, offre una serie di percorsi tra paesaggi mozzafiato, con puntate sul lago di Como e il Maggiore Acque color smeraldo, tanti chilometri di piste ciclabili, le mont ...

