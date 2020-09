Giancarlo Magalli, una confessione inattesa: “Ecco cosa ho fatto” (Di martedì 8 settembre 2020) Questo articolo Giancarlo Magalli, una confessione inattesa: “Ecco cosa ho fatto” . Giancarlo Magalli ha fatto una confessione legata al suo passato professionale. Ma che cosa ha detto? Le sue parole non sono passate inosservate. Giancarlo Magalli sa davvero sempre come far parlare di sé. Il conduttore recentemente è stato protagonista di un vero e proprio battibecco a distanza con Adriana Volpe, che recentemente ha avuto un’ultima … Leggi su youmovies

zazoomblog : Giancarlo Magalli “A Heather Parisi diedi un calcio”: il conduttore senza freni - #Giancarlo #Magalli #Heather… - noitre32 : 'Faceva i capricci, le ho tirato un calcio'. Prego? Magalli, confessione da censura - CheDonnait : Il retroscena che non ti aspetti di #Magalli ed #HeatherParisi - 361_magazine : L'aneddoto di #GiancarloMagalli - huskyn1 : @AlbertoLetizia2 Giancarlo Magalli -