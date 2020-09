Fabio Rovazzi diventa un personaggio di Call of Duty Warzone (Di martedì 8 settembre 2020) Fabio Rovazzi, noto appassionato di videogame ed esports, è diventato a tutti gli effetti un personaggio del videogioco Call of Duty Warzone. Il cantante, amante della saga Call of Duty, ha ispirato in tutto e per tutto uno dei nuovi personaggi che già oggi potete trovare nel gioco. Il suo personaggio prede il nome di Morte. Il commento di Rovazzi è stato di assoluta felicità, ecco le sue parole: “diventare un personaggio di ‘Call of Duty’ era un timido sogno, che però ho sempre avuto. Farlo in questo modo, con un personaggio a cui presto le sembianze e la voce, ... Leggi su esports247

