Emma Marrone, insulti per una foto con 'un ragazzo nero', lei si infuria: 'È Kanye West, e voi siete feccia' (Di martedì 8 settembre 2020) "siete la feccia di questo paese". Emma Marrone È giustamente infuriata, a causa di una fake news che la riguarda, con al centro una foto con il rapper americano, e candidato indipendente alla Casa ... Leggi su globalist

