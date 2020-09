Discoteche Rimini: “A San Marino si balla e da noi no, non è possibile”. E il 12 festa per la Motogp (Di martedì 8 settembre 2020) Discoteche chiuse fino al 30 settembre. Così è stabilito da nuovo Dpcm, e i motivi della decisione sono di facile intuizione: nei giorni scorsi diverse Discoteche, soprattutto in Sardegna, sono diventate focolai di coronavirus. Il Silb (il sindacato dei locali da ballo) ha fatto ricorso al Tar ma, nei fatti ,non si balla fino al 30 settembre. Su Il Resto del Carlino si legge che alcuni gestori non sono affatto contenti e anzi, Gianni Indino, presidente riminese e regionale del Silb, ha parlato di quanto accade a San Marino, a pochi passi dalla Riviera: “Non è possibile che a 20 chilometri dalla costa si possa tranquillamente fare ciò da noi è vietato per legge. Se si dovesse continuare in questo modo, come faremo a spiegarlo ai gestori delle Discoteche che si ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche Rimini Nella Rimini che non balla, la movida in crisi senza discoteca - Lifestyle Agenzia ANSA "Il paradosso di San Marino": le Iene dedicano un servizio al tema dei balli

"Il nuovo decreto ministeriale proroga la chiusura delle discoteche con l’obbligo di mascherine e distanziamento sociale per evitare i contagi da coronavirus. Tutte queste regole però non esistono a S ...

San Marino. Il governo a Le Iene: "Servizio pieno di inesattezze"

Lettera aperta del Congresso di Stato della Repubblica di San Marino alla redazione di 'Le Iene' dopo il recente servizio su feste e locali da ballo durante l'emergenza coronavirus. "Siamo veramente d ...

