Conte è fiducioso sul rientro a scuola: "Sarà sicuro per tutti" (Di martedì 8 settembre 2020) AGI - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, vola a Beirut ma a tenere banco è ancora una volta il tema scuola. "Abbiamo lavorato tantissimo perché quest'anno veramente si possa garantire a tutti agli studenti un'attività scolastica in piena sicurezza in presenza", assicura e ribadisce: "I lavori procedono molto bene, stiamo completando gli ultimi interventi, mi sento di poter dire che le criticità per la maggior parte le abbiamo superate". Conte ricorda gli investimenti decisi dal governo, "oltre 7 miliardi sino a oggi per la scuola", e difende poi la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, dalla mozione di sfiducia della Lega:"Mai un giorno di ferie". Ma il viaggio istituzionale in Libano è anche ... Leggi su agi

