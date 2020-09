Con il fumo più possibilità di contagio, anche se passivo (Di martedì 8 settembre 2020) AGI - Il fumo può alterare i geni in modo da aumentare le possibilità di contagio, e potrebbero bastare tre sigarette per aumentare la presenza dei recettori ACE-2, che facilitano l'ingresso del virus nell'organismo. Lo hanno ipotizzato in un articolo pubblicato sulla rivista medRxiv, non ancora sottoposto a peer review, gli esperti della University of Technology di Sydney e dell'Università di Stanford, che hanno stabilito una significativa pericolosità anche in caso di fumo passivo. “Sigarette, anche se elettroniche, fumo e fumo passivo – spiega Alen Faiz, della University of Technology di Sydney – possono provocare conseguenze dannose sui polmoni e sul sistema ... Leggi su agi

