Come i siti di destra “oscurano” l’omicidio di Willy Monteiro (Di martedì 8 settembre 2020) La brutale aggressione e l’omicidio di Willy Monteiro Duarte non è mai avvenuta secondo alcuni siti di informazione di destra, visto che non ne danno notizia. Il Primato nazionale, quotidiano sovranista legato a CasaPound, che pure è attento alla cronaca, tanto da riservare l’apertura alla riforma del Codice della strada e riportare la notizia della signora “Coviddi” diventata influncer in un giorno, non pubblica un solo rigo sull’omicidio di Colleferro e dei suoi autori, le cui simpatie politiche erano ben note tramite i loro profili social prima che questi venissero oscurati. Il quotidiano del sovranismo italiano riporta invece quella di un “marocchino” che “cerca di stuprare senzatetto 73enne e poi la deruba”, omettendo nel titolo la ... Leggi su nextquotidiano

