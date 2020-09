Colleferro, il suocero (e politico) di Gabriele Bianchi: “Il padre di mio nipote non doveva essere lì a quell’ora. Ci prenderemo gli insulti” (Di martedì 8 settembre 2020) “Il padre di mio nipote non doveva proprio starci a quell’ora lì, con una compagna incinta. Non possiamo dire che siamo vittime, perché non posso nemmeno pensare cosa stanno passando i genitori di Willy. Ci prenderemo in faccia, con dignità, la m… che ci arriverà”. Salvatore Ladaga al telefono con Ilfattoquotidiano.it è rassegnato. Coordinatore storico di Forza Italia a Velletri, in provincia di Roma, e padre Silvia Ladaga, 28 anni, altra militante ed esponente locale azzurra. Soprattutto, Silvia è la compagna di Gabriele Bianchi, uno dei quattro presunti assassini di Willy Moteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso a Colleferro la notte fra sabato e domenica. Ladaga è incinta ... Leggi su ilfattoquotidiano

