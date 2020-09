Calciomercato Lazio, incontro tra Acerbi e la società: ipotesi multa (Di martedì 8 settembre 2020) Dovrebbe tenersi in questi giorni un incontro tra Acerbi e la Lazio per provare ad appianare le polemiche degli ultimi giorni. Il club riflette se multare il calciatore. Un incontro per chiarire le incomprensioni scaturite negli ultimi giorni. Acerbi e la Lazio dovrebbero incontrarsi a breve alla presenza del procuratore del difensore. Lo scopo è … L'articolo Calciomercato Lazio, incontro tra Acerbi e la società: ipotesi multa proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, ecco #Fares - DiMarzio : #Lazio - #Muriqi, le ultime sulla trattativa col #Fenerbahce - DiMarzio : #Lazio - #Muriqi sempre più vicini - zazoomblog : Calciomercato Lazio all-in su Kumbulla: il Verona vuole la cessione biancocelesti in pole. Le ultime -… - Aquila6811 : RT @LazionewsEu: #Lazio, #Muriqi e #Fares attesi nella Capitale #sslazio #ForzaLazio #calciomercato #rassegnastampa #lazionews #lazionewse… -