Bonus colonnine elettriche: come fruirne (Di martedì 8 settembre 2020) ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha previsto per il triennio 2020-2022 una sperimentazione finalizzata all’ammodernamento delle colonnine elettriche nei condomini. Chi effettua le opere necessarie ha... L'articolo Casa.it. Leggi su blog.casa

LuceverdeRoma : ??In Senato, attesa per convertire in legge il decreto agosto che prevede : ?400 milioni incentivi per acquisto aut… - LuceverdeRoma : ??In Senato, attesa per convertire in legge il decreto agosto che prevede : ?400 milioni incentivi per acquisto aut… - LuceverdeMilano : ??In Senato, attesa per convertire in legge il decreto agosto che prevede : ?400 milioni incentivi per acquisto aut… - LuceverdeRoma : ??In Senato, attesa per convertire in legge il decreto agosto che prevede : ?400 milioni incentivi per acquisto aut… - LuceverdeMilano : ??In Senato, attesa per convertire in legge il decreto agosto che prevede : ?400 milioni incentivi per acquisto aut… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus colonnine Bonus colonnine elettriche: come fruirne - Casa.it Blog Casa.it Spese condominiali 110%: rileva la data del bonifico dell’amministratore

Il super bonus al 110% premia le spese sostenute nel periodo compreso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021; per le spese condominiali vi è il dubbio se tale periodo debba essere rispettato in riferi ...

Casa, superbonus al 110%: le FAQ delle Entrate e i casi particolari

Le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sul portale web tematico dedicato all’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio chiariscono alcuni casi particolari. Ad esempio: niente Superbonus per e ...

Il super bonus al 110% premia le spese sostenute nel periodo compreso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021; per le spese condominiali vi è il dubbio se tale periodo debba essere rispettato in riferi ...Le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sul portale web tematico dedicato all’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio chiariscono alcuni casi particolari. Ad esempio: niente Superbonus per e ...