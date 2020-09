Benevento, la settimana prossima arriva Di Maio: l’attenzione dei grillini è tutta sul referendum (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTappa sannita per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. L’esponente del Movimento Cinque Stelle sarà a Benevento mercoledì prossimo, 16 settembre. Alle ore 16, si legge dal manifesto che pubblicizza il suo tour in Campania, prenderà un “caffè coi cittadini”. “Tutti insieme per dire sì al referendum” – l’incipit dell’iniziativa. Scelta singolare, se vogliamo, non tanto per l’importanza del referendum – si tratta di una battaglia campale per il movimento di Grillo – ma per l’assoluta mancanza di riferimenti alle prossime elezioni regionali, pure in programma in Campania il 20 e il 21 settembre. L'articolo Benevento, la settimana ... Leggi su anteprima24

MusticaG : Nessun problema per #Dabo al #Benevento. Firma slittata di qualche giorno ma in settimana si unirà al gruppo di #Inzaghi. #calciomercato - ackvles : Si stava meglio una settimana fa quando stavo andando a Benevento per il concerto e sapevo ancora poco della bellez… - LCafeinter : RT @JulianRoss79: Bah, per me era meglio giocare col Benevento nella data prevista (anche se con una settimana in meno di preparazione) piu… - JulianRoss79 : Bah, per me era meglio giocare col Benevento nella data prevista (anche se con una settimana in meno di preparazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento settimana Benevento, la settimana prossima arriva Di Maio: l'attenzione dei grillini è tutta sul referendum anteprima24.it COVID-19, IN REGIONE IL PUNTO SULL’ INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO

Nel corso della riunione convocata questa sera dal Presidente della Regione a palazzo Santa Lucia, e alla quale hanno partecipato l’assessore all’Istruzione, la dirigente dell’Ufficio Scolastico regio ...

Da Del Pinto ad Antei: ora il Benevento apre lo scrigno delle cessioni. Entro domani l’arrivo di Dabo

Due acquisti nella settimana che si è conclusa, un altro in quella che è appena cominciata. Entro domani è prevista la definizione dell’operazione che porterà in giallorosso il centrocampista della Fi ...

Nel corso della riunione convocata questa sera dal Presidente della Regione a palazzo Santa Lucia, e alla quale hanno partecipato l’assessore all’Istruzione, la dirigente dell’Ufficio Scolastico regio ...Due acquisti nella settimana che si è conclusa, un altro in quella che è appena cominciata. Entro domani è prevista la definizione dell’operazione che porterà in giallorosso il centrocampista della Fi ...