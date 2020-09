Belen Rodriguez, nella sua vita una nuova fiamma….lo confermano i social (Di martedì 8 settembre 2020) Belen Rodriguez sembra aver detto definitivamente addio al suo Stefano…nella sua vita è arrivata un’altra persona…i social lo confermano I fan dovranno farsi una ragione, Belen e Stefano non torneranno insieme e l’argentina è già nelle braccia di un altro…questa volta fa sul serio. Ma chi è il fortunato? Già dall’inizio dell’estate, la showgirl ha … L'articolo Belen Rodriguez, nella sua vita una nuova fiamma….lo confermano i social proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Corriere : Belén e il falso diplomatico smascherato a Capri. «Mai conosciuto, facile smascherarlo» - AvvMennillo : Uno scherzetto da 10.500 euro - elvira_serra : Dieci giorni a scrocco a Capri nel nome di Belén (Rodriguez). Ma per sua sfortuna la vera Belén (che non lo conosce… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Uno scherzetto da 10.500 euro - monicavitali3 : Falso diplomatico si fingeva amico di Belen e ha vissuto dieci giorni a scrocco (per un totale di 10.500 euro) in y… -