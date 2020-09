Azzolina su Call Veloce: chi Parla di flop Sapeva che Le Aspettative non Erano Alte (Di martedì 8 settembre 2020) Martedi 8 settembre si svolge in Commissione Istruzione l’audizione del Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, sull’avvio dell’anno scolastico. “Con la procedura sinteticamente chiamata Call Veloce si è consentito ai docenti collocati in posizione utile nelle graduatorie concorsuali e nelle graduatorie ad esaurimento di poter esprimere, volontariamente, l’opzione per l’immissione in ruolo in una regione diversa da quella della graduatoria di appartenenza, velocizzando la loro assunzione e andando a coprire posti che altrimenti resterebbero vuoti“. Questo quanto afferma la Ministra. “Oltre 2.500 docenti hanno inoltrato domanda. Le stiamo verificando puntualmente. Ogni assunzione in più è preziosissima per la scuola e per chi ci ... Leggi su youreduaction

