Attaccata sede Navalny, 3 volontari hanno un malore (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA, 08 SET - Tre volontari collegati al leader d'opposizione russo Alexei Navalny si sono sentiti male dopo un misterioso attacco con una sostanza sconosciuta alla sede dove stavano lavorando a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime notizie, ultim’ora oggi Russia: Navalny, attacco chimico alla sede del movimento anti-Putin in Siberia. Malore per 3 volontari (8 settembre 2020) Il blogger e oppositore di Vladimir Putin è usc ...L'Onu ha chiesto alla Russia un'indagine "completa" e "imparziale" sul grave malore che ha fatto a lungo temere per la vita di Aleksei Navalny. Secondo il governo tedesco, le analisi dimostrano senz'o ...