Ascolti TV: i debutti della stagione 2020/2021 confrontati con quelli dell’anno precedente (Di martedì 8 settembre 2020) La Vita in Diretta Anche quest’anno DavideMaggio.it ha deciso di monitorare tutti i debutti della nuova stagione TV 2020/2021 confrontandoli con quelli dello scorso anno. Nessuno, d’altronde, può prescindere dagli Ascolti. Ecco chi sale e chi scende rispetto all’ultima annata televisiva. debutti 7 settembre 2020 Unomattina ↓ lunedì 7 settembre 2020: 760.000 – 16.43% lunedì 9 settembre 2019: 851.000 – 18.66% Il contesto: il ‘nuovo’ buongiorno di Rai 1 è affidato a Marco Frittella e Monica Giandotti, che subentrano nella conduzione alla coppia Roberto Poletti-Valentina Bisti. Storie Italiane → lunedì 7 settembre 2020: ... Leggi su davidemaggio

fraversion : leggo certe analisi sugli ascolti tv dopo i debutti di ieri...tutti aldigrassi mancati! #AscoltiTv - fabiofabbretti : #AscoltiTV: ieri giornata ricca di debutti, ma non per tutti da incorniciare. Ecco chi sale e chi scende rispetto… - annatomasi1 : RT @Mattiabuonocore: #AscoltiTV: tutti i debutti. #OggiEUnAltroGiorno 9.99% - Mattiabuonocore : #AscoltiTV: tutti i debutti. #OggiEUnAltroGiorno 9.99% - ASannais : Per far andare in negativo i debutti Mediaset, la Rai fa sempre più schifo, solo a vedere lo stipendio di Fazio per… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti debutti Ascolti TV: i debutti della stagione 2020/2021 confrontati con quelli dell’anno precedente DavideMaggio.it La Vita in Diretta: cosa farà e cosa NON farà Alberto Matano. La dichiarazione d’intenti per DavideMaggio.it

Nella serata di ieri, lunedì 7 settembre 2020, su Rai1 l’incontro di Nations League Paesi Bassi – Olanda ha conquistato 6.076.000 spettatori pari al 25.98% di share. Su Canale 5 il triplo episodio di ...

Stasera in tv, 8 settembre: Bianca Berlinguer sfida Giordano, Giusti, Floris

Cosa andrà in onda oggi in prima serata sulle reti Rai, Mediaset e La7? La programmazione serale del secondo giorno della stagione tv 2020/2021 vede tanti debutti. Tra questi c’è quello di Carta Bianc ...

Nella serata di ieri, lunedì 7 settembre 2020, su Rai1 l’incontro di Nations League Paesi Bassi – Olanda ha conquistato 6.076.000 spettatori pari al 25.98% di share. Su Canale 5 il triplo episodio di ...Cosa andrà in onda oggi in prima serata sulle reti Rai, Mediaset e La7? La programmazione serale del secondo giorno della stagione tv 2020/2021 vede tanti debutti. Tra questi c’è quello di Carta Bianc ...