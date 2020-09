Vincenzo De Luca è indagato per falso e truffa: “Favori ai suoi autisti” – VIDEO (Di lunedì 7 settembre 2020) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è indagato per falso e truffa , avrebbe fatto favori ai suoi quattro autisti Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, è indagato per falso e truffa per la nomina di 4 vigili urbani di Salerno a ruoli di responsabilità nella Segreteria del Presidente della Giunta regionale. … L'articolo Vincenzo De Luca è indagato per falso e truffa: “Favori ai suoi autisti” – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Agenzia_Ansa : Indagato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L'ipotesi di reato è abuso e truffa. #ANSA #DeLuca - fanpage : #DeLuca indagato per falso e truffa #7settembre - MediasetTgcom24 : Il governatore Vincenzo De Luca indagato per l'assunzione di quattro suoi autisti #deluca - francescoRcan : RT @IlPrimatoN: Il governatore campano Vincenzo De Luca avrebbe assunto i suoi 4 autisti come addetti della segreteria solo per alzargli lo… - Noiconsalvini : ??TGCOM24: 'IL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA VINCENZO DE LUCA INDAGATO PER L'ASSUNZIONE DI QUATTRO SUOI AUTISTI' -