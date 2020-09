Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2020 ore 20:30 (Di lunedì 7 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 7 SETTEMBRE 2020 ORE 20.15 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCOLazioNE VIENE INDICATA REGOLARE SULLA RETE VIARIA DELLA Regione. TRASPORTO FERROVIARIO PER I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO NEI GIORNI SCORSI, RESTA SOSPESA LA LINEA VITERBO-ORTE TRA VITERBO PORTA FIORENTINA E ATTIGLIANO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. PASSIAMO AI CANTIERI, SULL’A24 Roma-TERAMO PER LAVORI A CURA DISTRADA DEI PARCHI, FINO ALLE 5:00 DI DOMANI, RESTERA’ CHIUSO IN USCITA LO SVINCOLO DI SETTECAMINI SIA IN DIREZIONE Roma, SIA IN DIREZIONE TERAMO; INOLTRE SEMPRE FINO ALLE 5:00 DI DOMANI LO STESSO ... Leggi su romadailynews

