"Vi prego, basta, non respiro più", il grido di Willy ai suoi assassini (Di lunedì 7 settembre 2020) “Vi prego, basta, non respiro più”. Queste le parole che Willy, il giovane capoverdiano ucciso di botte a Colleferro, ha rivolto ai suoi assassini, accecati dalla violenza. A raccontarlo una donna, testimone della terribile notte di terrore, in cui il ragazzo, appena 21 anni, ha perso la vita. “Non dimenticherò mai le grida di quel ragazzino - dice con la voce strozzata una donna che abita vicino a dove è accaduta la tragedia a Repubblica- Diceva “basta, vi prego, basta, non respiro più”. Povera creatura. Quelli erano dei diavoli, non esseri umani, delle furie. Quando hanno finito di picchiarlo sono scappati su un Suv come ... Leggi su huffingtonpost

Hanno smesso di picchiarlo solo quando Willy ormai non respirava più. Iniziano ad emergere nuovi particolari sul pestaggio mortale in cui è rimasto coinvolto Willy Monteiro Duarte (qui un suo profilo) ...

"Vi prego basta, non respiro più": così Willy è stato ucciso di botte da una gang

COLLEFERRO (ROMA) - È morto per difendere un suo ex compagno di scuola. È morto massacrato da calci alla testa, ginocchiate allo sterno, pugni ai fianchi. È morto sotto lo sguardo attonito e spaventat ...

