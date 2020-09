Ultime Notizie Roma del 07-09-2020 ore 17:10 (Di lunedì 7 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano rigno il bilancio della pandemia nel mondo supera quota 27 milioni di contatti e 880 mila decessi paese più colpito restano gli Stati Uniti con oltre 6,27 milioni di casi è quasi 189000 morti il Brasile e secondo per numero di vittime 126.000 650 mai superato dall’India per il numero dei contagi complessivi il paese figone conta oltre 4,2 milioni nelle Ultime 24 ore in Russia accertati 5185 casi e 51 decessi il totale dei contatti sale così a 1000000 30690 i morti sono 17871 la cronaca lutto cittadino oggi a Paliano a Colleferro Willy monteiro 21 anni è morto per le botte ricevute in strada da alcuni ragazzi dopo avere tedi difendere un suo amico arrestati quattro giovani due dei quali praticano sport ... Leggi su romadailynews

fanpage : Sgarbi: “Se Zangrillo cambia idea e Berlusconi peggiora, allora ho sottovalutato il coronavirus” - Agenzia_Ansa : #Coronavirus 8.550 casi in #Francia in ultime 24 ore. I morti sono 12 - fanpage : #Focolaio in Trentino, aumentano i contagi nell'azienda di carni - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina, rampe Giostra - Annunziata. Uil: 'Chi è responsabile? Pagherà?') è stato pubblicato su… - Roberta71684578 : @canyaman1989 so che non sei tu......ma ho comunque installato Twitter x vedere le ultime notizie....una Buona Serata???? -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: 1.108 nuovi casi e 12 morti nelle ultime 24 ore Fanpage.it Coronavirus nel veneziano: cresce Fossalta. +3 terapie intensive in Veneto

Coronavirus Venezia e provincia: report che si apre (domenica sera) con la notizia di un aumento di casi a Fossalta di Piave dove le persone contagiate arrivano oggi a 23. La competente Ulss 4 ha segn ...

Oggi è un altro giorno diretta 7 settembre, scontro tra La Russa e il Virologo Galli

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 settembre, Serena Bortone esordisce nel daytime di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, in diretta dalle 14:00. La giornalista prende il posto che fu di Caterina Balivo ...

Coronavirus Venezia e provincia: report che si apre (domenica sera) con la notizia di un aumento di casi a Fossalta di Piave dove le persone contagiate arrivano oggi a 23. La competente Ulss 4 ha segn ...Nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 settembre, Serena Bortone esordisce nel daytime di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, in diretta dalle 14:00. La giornalista prende il posto che fu di Caterina Balivo ...