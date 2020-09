Ufficiale: Everton, colpo James Rodriguez (Di lunedì 7 settembre 2020) Ora è Ufficiale: l’Everton ha messo a segno il colpo James Rodriguez, da oggi a disposizione di Carlo Ancelotti. Dopo Allan, dunque, ecco l’attaccante colombiano. It’s official… @JamesdRodriguez is a Blue! #AlóJames pic.twitter.com/hNDsLvtqtT — Everton (@Everton) September 7, 2020 Foto: sito Ufficiale Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

James Rodriguez si riunisce con Carlo Ancelotti e firma un contratto biennale con opzione per il terzo. L'Everton è la sua nuova squadra. James Rodriguez si riunisce con Carlo Ancelotti e firma un con ...Allan rappresenta ormai il passato per il Napoli: ufficiale la cessione all’Everton che ha versato circa 25 milioni più bonus nelle casse azzurre per regalare il brasiliano a Carlo Ancelotti, suo ammi ...